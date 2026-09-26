Багаты асартымент і дапамога валанцёраў: у Мінску працягваюцца восеньскія кірмашы
У Беларусі стартаваў традыцыйны сезон восеньскіх сельскагаспадарчых кірмашоў. Багаты выбар свежай гародніны, садавіны і фермерскай прадукцыі прапануюць ва ўсіх раёнах сталіцы. Па традыцыі самыя маштабныя пляцоўкі разгарнуліся ля "Чыжоўка-Арэны" і Палаца спорту.
Нягледзячы на капрызы восеньскага надвор'я, на сталічных кірмашах шматлюдна. Асартымент сапраўды шырокі, а кошты прымальныя. Свае лепшыя тавары прапануюць сельгаспрадпрыемствы з усёй краіны, фермерскія гаспадаркі і арганізацыі Белкаапсаюза. На прылаўках - уся разнастайнасць новага ўраджаю: ад гародніны і ягад да мясных і рыбных далікатэсаў.
Для пажылых людзей і маламабільных грамадзян валанцёры арганізавалі дастаўку цяжкіх сумак прама да дома. Неабыякавая моладзь БРСМ гэтымі днямі працуе на кірмашах па ўсёй краіне.
Кірмашы пад адкрытым небам будуць працаваць па выхадных да 6 снежня. А для тых, хто хоча даведацца адрасы гандлёвых кірмашоў або атрымаць звесткі пра працу валанцёраў, штодня ў рэспубліцы па буднях з 14:00 да 18:00 працуе кол-цэнтр.