Барацьба з карупцыяй: фактары выяўлены ў кожным пятым прававым праекце

Карупцыйныя фактары сёлета выяўлены ў кожным пятым праекце нарматыўнага прававога акта, які паступіў на даследаванне ў НПЦ праблем умацавання законнасці і правапарадку Генпракуратуры. Аб гэтым расказаў журналістам дырэктар цэнтра Ігар Мароз. Паводле яго слоў, размова ідзе аб праектах указаў, законаў і пастаноў, якія падлягаюць абавязковай крыміналагічнай экспертызе.

Тыповымі прыкладамі карупцыягенных фактараў застаюцца адсутнасць выразных тэрмінаў прыняцця рашэнняў, дубліраванне паўнамоцтваў некалькіх органаў і адсылачныя нормы, якія дазваляюць падзаконнымі актамі змяняць аб'ём правоў і абавязкаў грамадзян.

Ігар Мароз, дырэктар НПЦ праблем умацавання законнасці і правапарадку Генеральнай пракуратуры Беларусі:

"Нам атрымалася выявіць недахопы ў праектах, якія аблягчалі ўчыненне злачынстваў, звязаных з абаротам наркатычных сродкаў, зброі і выбуховых рэчываў. Вядома, разуменне таго, што кожны такі вынік, кожная выяўленая праблема, кожнае рашэнне на апярэджанне дазваляе прадухіліць сур'ёзную пагрозу. І разуменне вось гэтага, вядома ж, натхняе нашых работнікаў і напаўняе пэўным зместам гэту работу".

Асаблівую ўвагу сёлета цэнтр надаў сферы дзярржзакупак і распараджэння камунальнай уласнасцю. За 9 месяцаў 2026 года такіх даследаванняў праведзена 17 - у асноўным па матэрыялах аб перавышэнні паўнамоцтваў і злоўжываннях у сферы кантролю і нагляду. Усе выяўленыя недахопы накіроўваюцца распрацоўшчыкам для ўхілення.

Паводле даных цэнтра, звыш 80 % заўваг былі ўлічаны да прыняцця акта. За 20 гадоў працы цэнтр правёў экспертызу больш чым 13 тыс. праектаў нарматыўных прававых актаў, выяўляючы і ўхіляючы прычыны, якія спрыяюць злачынствам.