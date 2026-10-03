Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Батанічны сад запрашае ўсіх жадаючых на выставу "Кактусаманія"

Аўтар:

3 кастрычніка Батанічны сад запрашае ўсіх жадаючых на выставу "Кактусаманія". Прадстаўлены больш за 3 тыс. разнастайных суккулентаў і кактусаў ад 17 калекцыянераў Беларусі.

У экспазіцыі - расліны з Афрыкі, Паўночнай і Паўднёвай Амерыкі. Адметнасць цяперашняй выставы - мексіканскі кактус, які быў адкрыты батанікамі зусім нядаўна.

Натхніцца "Кактусаманіяй" у Батанічным садзе можна і 4 акцяюра з 10:00 да 18:00. Выстава праводзіцца пяты раз.

Раздзелы:

Грамадства
x

Чытайце таксама