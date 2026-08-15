"Бацькава булка" ў Свіслачы: 150-кілаграмовы каравай, трактар-шоу і ўзбекскі плоў
Фестывальныя выхадныя ў Беларусі не толькі ў Ляскавічах. Свіслач 15 жніўня - хлебнае сэрца Беларусі. У Гродзенскай вобласці праходзіць юбілейны каравай-фэст "Бацькава булка". Каб усе змаглі паспрабаваць галоўны каравай, пайшлі на рэкорд - спяклі 150-кілаграмовы. На гэтым яркія ўражанні не завяршаюцца. Трактар-шоу, конкурс пекараў у гонар Года жанчыны, дзясяткі інтэрактыўных пляцовак - праграма на любы густ.
Фестываль пяты раз сустракае гасцей, з кожным годам свята становіцца больш маштабным.
Гэтым разам водар свежага хлеба сабраў тысячы людзей з усёй краіны і з-за мяжы.
Каравай-фэст у Свіслачы: рэспубліканскі размах і міжнародны каларыт
Пасля спартыўных спаборніцтваў удзельнікі вярнуліся на галоўную пляцоўку, дзе прадоўжыліся дэгустацыі, выставы і канцэртная праграма.
Асаблівую атмасферу стварылі госці з Узбекістана, якія прывезлі не толькі свае традыцыйныя рэцэпты, але і часцінку нацыянальнай культуры.
Прадстаўнікі дэлегацыі з Узбекістана падзяліліся ўражаннямі ад удзелу ў фестывалі. Яны прыгатавалі нацыянальныя праснакі з тандыра і сапраўдны плоў, якія раздалі ўсім, хто пажадаў. Паводле іх слоў, пачастунак вельмі спадабаўся мясцовым жыхарам і гасцям свята. Самі ўзбекскія ўдзельнікі адзначылі, што беларуская "Бацькава булка" нагадала ім іх уласны тандырны праснак, і выказалі ўпэўненасць, што сяброўства паміж народамі будзе толькі мацнець.
Госці з Расіі і мясцовыя жыхары: эмоцыі і ўражанні
На фестываль спецыяльна прыехала сям'я з горада Міхайлаўска Стаўрапольскага краю. Яны прызналіся, што даўно чулі пра "Бацькаву булку" і хацелі трапіць менавіта на гэта свята. Асабліва іх уразілі майстар-класы, дзе можна было сплесці касічкі і зрабіць булку сваімі рукамі.
Мясцовыя жыхары са Смаргоні таксама прыехалі на фестываль і адзначылі, што ён стаў значна больш маштабным і яркім у параўнанні з мінулымі гадамі. Паводле іх слоў, праграма насычаная, шмат прыгожых лакацый.
Цэнтральнай падзеяй дня стала "трактарнае булка-шоу" - відовішчны паказ, які выклікаў шмат эмоцый у гледачоў. На працягу ўсяго дня працавалі выставы, праходзілі дэгустацыі, а на сцэне ўжо выступілі легендарныя "Песняры".
Асноўны гала-канцэрт запланаваны на вечар, і яго пакажуць 16 жніўня ў 21:00 на тэлеканале "Беларусь 3".
Сёлета задзейнічаны ўвесь горад, свята атрымалася сапраўды ўсенародным.