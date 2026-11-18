"Бацькаву кашулю" ад Прэзідэнта ўручылі сям'і беларускага консула ў Стамбуле
Беларускія дыпламаты вывелі "Бацькаву кашулю" на міжнародны ўзровень. Гэты важны падарунак Прэзідэнта Беларусі ўручаецца сем'ям пры нараджэнні трэцяга дзіцяці. Менавіта з гэтай шчаслівай нагоды 18 лістапада генеральны консул Беларусі ў Стамбуле Яўгенія Барткевіч перадала сям'і беларускага консула памятны абярэг ад кіраўніка дзяржавы.
Яўгенія Барткевіч, генеральны консул Беларусі ў Стамбуле:
"Бацькаву кашулю" беларускую вам уручаем, вашаму трэцяму дзіцяці. Калі ў дыпламатычнай сям'і нараджаецца дзіця, гэта вельмі важна. Радзіма заўсёды з ім, ніколі не забывае. Гэта падарунак Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Мы вас віншуем! Вы марылі - усё атрымалася. Малайцы!"
Удалечыні ад Беларусі такі падарунак набывае асаблівае значэнне. Гэта памяць пра свае карані і сімвал бацькоўскай любові.