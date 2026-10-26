Базавы аліментны мінімум: што можа змяніцца ў Беларусі

Аліменты для адных - проста радок у законе, для іншых - штомесячны напамін пра бацькоўскі абавязак. Цяпер іх мінімальны памер прывязаны да бюджэту пражытачнага мінімуму. Але ў Беларусі гэты падыход неўзабаве могуць перагледзець. Такая магчымасць разглядаецца дзяржорганамі.

Зараз у краіне налічваецца звыш 105 тыс. спраў аб спагнанні аліментаў. За кожнай лічбай стаіць дзіця, якое чакае.

Без "горка" не бывае салодкага вяселля. У 2025 годзе ў Беларусі зарэгістравалі 52 044 шлюбы, і адваротны бок - 34 813 разводаў. Прыкладна ў палове сем'яў, якія распаліся, ёсць дзеці. Пасля раставання яны становяцца разменнай манетай, толькі былых дзяцей не бывае (гл. відэа).