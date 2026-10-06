БДМУ трапіў у рэйтынг лепшых універсітэтаў свету

Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт упершыню ўвайшоў у асноўны спіс глабальнага рэйтынгу лепшых універсітэтаў свету, які штогод складае брытанскі часопіс Times Higher Education, заняўшы пазіцыю ў групе 2001 +.

Дзмітрый Чуйкоў, прарэктар па міжнародных сувязях БДМУ:

"Па-першае, гэта міжнародная пазнавальнасць. Абітурыенты з усяго свету, калі прымаюць рашэнне, у якую ВНУ паступаць, у тым ліку зважаюць на дадзены паказчык: ці ўваходзіць універсітэт у вядучыя сусветныя рэйтынгі або не. Зараз, калі мы больш вядомыя, мы чакаем, што гэта дапаможа нам у прыцягненні студэнтаў з большай колькасці краін свету. Не толькі студэнтаў, але і клінічных каардынатараў, і наогул наша міжнароднае супрацоўніцтва будзе дзякуючы гэтаму яшчэ больш развівацца".

Ацэньваюць універсітэты па 18 паказчыках, згрупаваных у 5 катэгорый: выкладанне, даследчае асяроддзе, якасць даследаванняў, міжнародныя сувязі і ўзаемадзеянне з прамысловасцю.

Для ўключэння ў ранжыруемую табліцу ВНУ павінен адпавядаць строгім крытэрыям, уключаючы публікацыю не меней за 1 тыс. навуковых работ у базе Scopus за апошнія 5 гадоў і не менш за 100 публікацый штогод.