"Беларусь 1" і "Беларусь 3" пакажуць велікодныя набажэнствы і Хрэсны ход з Рыма
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Каталіцкі свет у чаканні Светлага Хрыстовага Уваскрэсення. Ужо 5 красавіка каталікі ўсяго свету сустрэнуць Вялікдзень.
Далучыцца да малітвы можна будзе і дома: традыцыйную трансляцыю набажэнства ў прамым эфіры пакажуць тэлеканалы "Беларусь 1" і "Беларусь 3".
3 красавіка ў 23:30 канал "Беларусь 3" пакажа трансляцыю Хрэснага шляху з Рымскага Калізея з удзелам Папы Рымскага.
У суботу, 4 красавіка, у 23:20 канал "Беларусь 1" пакажа святочнае велікоднае набажэнства з Мінскага архікафедральнага касцёла.
А ў дзень свята ў 8:40 на першай кнопцы да вернікаў звернецца кіраўнік Рымскай каталіцкай царквы ў Беларусі мітрапаліт Іосіф Станеўскі. У 16:20 на "Беларусь 3" пачнецца трансляцыя паслання Папы Рымскага "Граду і свету" з Ватыкана.