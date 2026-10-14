Беларус Абубакар Хаслаханаў узяў золата моладзевага чэмпіянату свету па барацьбе
Беларускі спартсмен Абубакар Хаслаханаў узяў золата моладзевага чэмпіянату свету па барацьбе. 14 кастрычніка ў ЗША прагучаў наш гімн у гонар пераможца.
У дзень вылету зборнай Беларусі па грэка-рымскай барацьбе на моладзевы чэмпіянат свету ў Лас-Вегас сустракаем у Мінску будучага трыумфатара Абубакара Хаслаханава. Той ва ўласцівым яму стылі вельмі спакойны і скіраваны на вынік.
Абубакар Хаслаханаў, чэмпіён свету па барацьбе (U-23):
"Думкі толькі пра залаты медаль, ніякіх лішніх думак няма. Там ужо бліжэй да спаборніцтваў буду ўлівацца ў працэс. А зараз на дарогу настроіцца, даехаць, ужо астатняя ўся праца будзе там".
У тыя ж дні, але крыху раней кіраўнік Федэрацыі барацьбы Беларусі агучыў важную навіну.
Алім Селімаў, старшыня Беларускай федэрацыі барацьбы:
"Мы будзем выступаць у поўным статусе з сімволікай нашай краіны: гімн, флаг, герб. Дадатковая матывацыя для нашых хлопцаў павінна быць".
Гімн сапраўды прагучыць пад купалам арэны ў Лас-Вегасе ў гонар чэмпіёна свету сярод моладзі.
Схватка супраць украінца Ягора Якушэнкі ў вагавой катэгорыі да 97 кг атрымалася напружанай. Сапернік нерваваўся, спрабаваў чапляць нашага атлета, але стрыманасць беларуса аказалася ключавой.
Сімвалічна, што 14 кастрычніка, але ў 1964 годзе свой першы залаты медаль Алімпійскіх гульняў выйграў славуты спартсмен Аляксандр Мядзведзь. Таму гэты дзень становіцца прыкметным і пераможным для нас. Чэмпіянат свету ў Лас-Вегасе толькі набірае абароты.