Беларус Абубакар Хаслаханаў узяў золата моладзевага чэмпіянату свету па барацьбе

Беларускі спартсмен Абубакар Хаслаханаў узяў золата моладзевага чэмпіянату свету па барацьбе. 14 кастрычніка ў ЗША прагучаў наш гімн у гонар пераможца.

У дзень вылету зборнай Беларусі па грэка-рымскай барацьбе на моладзевы чэмпіянат свету ў Лас-Вегас сустракаем у Мінску будучага трыумфатара Абубакара Хаслаханава. Той ва ўласцівым яму стылі вельмі спакойны і скіраваны на вынік.

Абубакар Хаслаханаў, чэмпіён свету па барацьбе (U-23):

"Думкі толькі пра залаты медаль, ніякіх лішніх думак няма. Там ужо бліжэй да спаборніцтваў буду ўлівацца ў працэс. А зараз на дарогу настроіцца, даехаць, ужо астатняя ўся праца будзе там".

У тыя ж дні, але крыху раней кіраўнік Федэрацыі барацьбы Беларусі агучыў важную навіну.

Алім Селімаў, старшыня Беларускай федэрацыі барацьбы:

"Мы будзем выступаць у поўным статусе з сімволікай нашай краіны: гімн, флаг, герб. Дадатковая матывацыя для нашых хлопцаў павінна быць".

Гімн сапраўды прагучыць пад купалам арэны ў Лас-Вегасе ў гонар чэмпіёна свету сярод моладзі.

Схватка супраць украінца Ягора Якушэнкі ў вагавой катэгорыі да 97 кг атрымалася напружанай. Сапернік нерваваўся, спрабаваў чапляць нашага атлета, але стрыманасць беларуса аказалася ключавой.

Сімвалічна, што 14 кастрычніка, але ў 1964 годзе свой першы залаты медаль Алімпійскіх гульняў выйграў славуты спартсмен Аляксандр Мядзведзь. Таму гэты дзень становіцца прыкметным і пераможным для нас. Чэмпіянат свету ў Лас-Вегасе толькі набірае абароты.