Беларусь адзначае Дзень банкаўскіх і фінансавых работнікаў

У першую нядзелю студзеня Беларусь адзначае Дзень банкаўскіх і фінансавых работнікаў. Гэта свята тых, чыя дзейнасць напрамую звязана з устойлівасцю эканомікі і дабрабытам грамадзян.

Банкаўскі сектар займае актыўную пазіцыю ў эканамічным і сацыяльным развіцці нашай дзяржавы, забяспечвае якаснае абслугоўванне дзейнасці вытворцаў усіх сфер і галін эканомікі.

Фінансавыя інстытуты краіны не толькі паказваюць уласнае інавацыйнае развіццё, але і задаюць упэўнены тэмп беларускім прадпрыемствам у мадэрнізацыі і ўкараненні інавацый.

Грамадства