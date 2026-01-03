3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
Беларусь адзначае Дзень банкаўскіх і фінансавых работнікаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У першую нядзелю студзеня Беларусь адзначае Дзень банкаўскіх і фінансавых работнікаў. Гэта свята тых, чыя дзейнасць напрамую звязана з устойлівасцю эканомікі і дабрабытам грамадзян.
Банкаўскі сектар займае актыўную пазіцыю ў эканамічным і сацыяльным развіцці нашай дзяржавы, забяспечвае якаснае абслугоўванне дзейнасці вытворцаў усіх сфер і галін эканомікі.
Фінансавыя інстытуты краіны не толькі паказваюць уласнае інавацыйнае развіццё, але і задаюць упэўнены тэмп беларускім прадпрыемствам у мадэрнізацыі і ўкараненні інавацый.