Беларусь адзначае Дзень працаўнікоў сацыяльнай абароны
5 студзеня ў Беларусі - Дзень працаўнікоў сацыяльнай абароны. З прафесійным святам працаўнікоў і ветэранаў галіны павіншаваў Прэзідэнт.
У дзяржаве, дзе прыярытэт - чалавек, менавіта людзі гэтай прафесіі выконваюць ключавую ролю ў забеспячэнні кожнага (ад нараджэння да глыбокай старасці) сацыяльнымі гарантыямі. Ад прызначэння і выплаты сацыяльных пенсій і дапамог да аказання дапамогі адзінокім і тым, хто апынуўся ў складанай жыццёвай сітуацыі.
У галіне сацабароны працуюць больш як 42 тысячы неабыякавых супрацоўнікаў. Непасрэдна тых, хто аказвае сацыяльныя паслугі грамадзянам дома, - больш як 15 тыс. З іх 11,5 тыс. сацыяльных працаўнікоў і больш як 4 тыс. сядзелак.
Больш за 97 % тых, хто працуе ў галіне сацыяльнай абароны, - прадстаўніцы прыгожага полу. Дарэчы 2026 год абвешчаны Прэзідэнтам Годам беларускай жанчыны. Працуе ў сацыяльнай сферы не толькі старэйшае пакаленне, але і моладзь. Сёння гэта 6 % грамадзян да 31 года.
За мінулую пяцігодку ў нашай краіне на 35 % вырасла колькасць атрымальнікаў сацыяльных паслуг. А ўжо да 2030 года пастаўлена мэта павялічыць ахоп грамадзян 75 гадоў і старэйшых, інвалідаў сацыяльнымі паслугамі да 25 % ад іх агульнай колькасці.