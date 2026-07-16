Беларусь адзначае Дзень штучнага інтэлекту

16 ліпеня - Дзень штучнага інтэлекту. Свята аб'ядноўвае намаганні навукоўцаў, бізнесу і дзяржавы для асветы грамадства аб магчымасцях і рызыках тэхналогій, а таксама ўкаранення інавацый.

Беларускія навукоўцы працуюць над рашэннямі ў сферы рэгулявання штучнага інтэлекту. Пакуль заканадаўчага акта, які б поўнацю кантраляваў дзейнасць, у краіне няма.

Сёння базай служыць мадэльны закон ад Аб'яднанага інстытута праблем інфарматыкі. Ён стварае падмурак для бяспечнага ўкаранення штучнага інтэлекту і фарміравання адзінай прававой базы. Дарэчы, у 2025 годзе дакумент прыняла Міжпарламенцкая Асамблея СНД.

Штучны інтэлект укараняюць у медыцыну, прамысловасць і сельскую гаспадарку. Сярод распрацовак беларускіх навукоўцаў тэхналогіі вяртання дрона і дыстанцыйнага зандзіравання зямлі, а таксама сістэмы распазнання хвароб сельгаскультур і праполкі буракоў.

Сяргей Касанін, намеснік гендырэктара Аб'яднанага інстытута праблем інфарматыкі НАН Беларусі:

"Навясное абсталяванне для трактара рабіў Інстытут механізацыі сельскай гаспадаркі. А мы рабілі сістэму машыннага зроку і сістэму кіравання. У такой кааперацыі мы зараз і працуем. І многае з таго, што ў нас праходзіць у рамках дзяржаўных праграм навуковых даследаванняў, - гэта сумесная работа нашага інстытута і іншых арганізацый Рэспублікі Беларусь".

Акрамя таго, у кантакт-цэнтры 115 заяўкі будуць апрацоўваць не толькі аператары, але і інтэлектуальныя агенты. Ужо распрацоўваюць тэхнічнае заданне. Рэалізаваць праект плануюць да канца 2027 года.