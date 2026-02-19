3.73 BYN
Беларусь адзначае Міжнародны дзень роднай мовы
"Беларусь, ты збудавана з беларускіх слоў!" 21 лютага з усім светам адзначаем Дзень роднай мовы.
У нашай краіне размаўляюць на дзвюх - рускай і беларускай. Матчынай мы называем беларускую. Яна сапраўдны феномен. Напрыклад, беларусы як чуюць, так і пішуць.
А яшчэ ў кожнага беларуса ёсць ген "ў". Толькі ў нашай мове ёсць гэтая літара. Гэта асаблівасць беларускай мовы ўвасоблена ў помніку, які знаходзіцца ў Полацку. Таксама беларуская мова мае адразу некалькі алфавітаў: кірыліцу, лацініцу і арабскую вязь. Першая - выкарыстоўвалася яшчэ з 14-га стагоддзя, лацінка прыйшла пазней, калі тэрыторыя сучаснай Беларусі ўваходзіла ў склад Вялікага Княства Літоўскага. Што датычыцца арабскай пісьменнасці, то яна ўзнікла ў 16-м стагоддзі, дзякуючы літоўскім татарам, якія перанялі мясцовае прыслоўе, але захавалі звыклыя ім арабскія літары.
Дыялектная мова багацейшая за літаратурную. Слоўнік літаратурнай беларускай мовы налічвае прыкладна 500 000 слоў, у дыялектнай - амаль 2 мільёны. Ёсць некалькі спрадвечна беларускіх слоў, якія нельга літаральна перакласці на іншыя мовы. Напрыклад, "Абмарачэнне" - выкарыстоўваецца для абазначэння страты раўнавагі пасля доўгага кружэння; "брукаванка " - часцей за ўсё так называюць дарогу, зробленую з камянёў; "паняверка " - страта матывацыі, і іншыя.