Беларусь адзначае Міжнародны дзень роднай мовы

"Беларусь, ты збудавана з беларускіх слоў!" 21 лютага з усім светам адзначаем Дзень роднай мовы.

У нашай краіне размаўляюць на дзвюх - рускай і беларускай. Матчынай мы называем беларускую. Яна сапраўдны феномен. Напрыклад, беларусы як чуюць, так і пішуць.