Беларусь арганізавала гуманітарны калідор і дапамагла сем'ям уз'яднацца
Важна
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусь чарговы раз дэманструе сваю міралюбную пазіцыю, дапамагаючы ўз'яднацца сем'ям.
У пункце пропуску "Новая Гута" арганізавалі гуманітарны калідор. 10 пенсіянераў і маламабільных грамадзян адпраўляюцца з Расіі да сваякоў ва Украіну. Адна з жанчын - з анкалагічным дыягназам.
Яшчэ 5 чалавек змаглі вярнуцца з Украіны ў Беларусь - іх ужо чакаюць блізкія.
31 ліпеня ўз'ядналіся з роднымі і чацвёра ўкраінскіх дзяцей. Частка з іх паедзе ва Украіну, частка - у краіны Еўрасаюза.