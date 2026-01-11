3.70 BYN
Беларусь чакаюць моцныя маразы: месцамі ўначы да -30 °С, прагназуецца снег і галалёдзіца
Сітуацыя на дарогах Беларусі ў найбліжэйшы дні застанецца складанай. Снежны цыклон сыходзіць, але настаюць маразы. Рыхтуемся да моцнага холаду.
Ужо 12 студзеня на тэрыторыю краіны пачалі паступаць арктычныя паветраныя масы. У сярэдзіне студзеня сіноптыкі прагназуюць далейшае паніжэнне тэмпературы.
13 студзеня ўначы абяцаюць месцамі мінус 22 градусы, днём да мінус 15 градусаў.
К 14 студзеня ў асобных раёнах уначы тэмпература паветра апусціцца да мінус 30. Для студзеня такі характар надвор'я на 7-13 градусаў ніжэйшы за кліматычную норму.
Вікторыя Мацвеенка, вядучы інжынер-сіноптык аддзела доўгатэрміновых прагнозаў службы метэаралагічных прагнозаў Белгідрамета:
"На 15 студзеня пераважна ў заходніх і цэнтральных раёнах прагназуецца снег, слабая завея, узмацненне паўднёвага ветру па раёне да 14 м/с. У начныя гадзіны па Брэсцкай і Гродзенскай абласцях месцамі будзе моцны снег. Тэмпература паветра ўначы складзе ад мінус 6 градусаў па захадзе да мінус 20 па ўсходзе. Пры гэтым ва ўсходніх рэгіёнах у начныя гадзіны магчыма паніжэнне тэмпературы да мінус 26-30 градусаў. У Гродзенскай і Брэсцкай абласцях на стыку з Мінскім узвышшам сітуацыя на дарогах у начныя і ранішнія гадзіны можа быць складанай".
Такія маразы патрабуюць пэўных мер бяспекі. Перавагу варта аддаваць абутку без абцасаў, перамяшчацца трэба дробнымі крокамі і абмежаваць час знаходжання на вуліцы.
Вадзіцелям варта зніжаць хуткасць і трымаць дыстанцыю. На дарогах раніцай будзе туманна, месцамі са снегам і галалёдзіцай.