Беларусь чакаюць моцныя маразы: месцамі ўначы да -30 °С, прагназуецца снег і галалёдзіца

"На 15 студзеня пераважна ў заходніх і цэнтральных раёнах прагназуецца снег, слабая завея, узмацненне паўднёвага ветру па раёне да 14 м/с. У начныя гадзіны па Брэсцкай і Гродзенскай абласцях месцамі будзе моцны снег. Тэмпература паветра ўначы складзе ад мінус 6 градусаў па захадзе да мінус 20 па ўсходзе. Пры гэтым ва ўсходніх рэгіёнах у начныя гадзіны магчыма паніжэнне тэмпературы да мінус 26-30 градусаў. У Гродзенскай і Брэсцкай абласцях на стыку з Мінскім узвышшам сітуацыя на дарогах у начныя і ранішнія гадзіны можа быць складанай".