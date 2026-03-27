Беларусь далучылася да міжнароднай экалагічнай акцыі "Гадзіна Зямлі - 2026"

28 сакавіка вечарам Беларусь далучылася да міжнароднай акцыі "Гадзіна Зямлі". Мільёны людзей па ўсім свеце загасілі святло роўна ў 20:30. Было адключана падсвятленне шматлікіх помнікаў, муніцыпальных і іншых значных будынкаў у знак таго, што людзям не абыякавы лёс Зямлі і яе рэсурсаў. Тыя самыя 60 хвілін, якія сімвалізуюць агульную адказнасць і клопат пра навакольнае асяроддзе, усё яшчэ працягваюцца.