Беларусь далучылася да міжнароднай экалагічнай акцыі "Гадзіна Зямлі - 2026"
Аўтар:Маргарыта Юзэфовіч
28 сакавіка вечарам Беларусь далучылася да міжнароднай акцыі "Гадзіна Зямлі". Мільёны людзей па ўсім свеце загасілі святло роўна ў 20:30. Было адключана падсвятленне шматлікіх помнікаў, муніцыпальных і іншых значных будынкаў у знак таго, што людзям не абыякавы лёс Зямлі і яе рэсурсаў. Тыя самыя 60 хвілін, якія сімвалізуюць агульную адказнасць і клопат пра навакольнае асяроддзе, усё яшчэ працягваюцца.
"Гадзіна Зямлі" - самая масавая экалагічная грамадская акцыя ў гісторыі чалавецтва. Сёлета ў нашай рэспубліцы яна праводзіцца ўжо 18-ы раз (больш падрабязна – глядзіце відэа).