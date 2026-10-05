Беларусь і Мазамбік нарасцілі аб'ёмы гандлю ў 16 разоў з пачатку 2026 года
Намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Ігар Дарафейчык сустрэўся з Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Мазамбіка ў Расіі і Беларусі па сумяшчальніцтве. Галоўнай тэмай перамоў стала пашырэнне двухбаковага ўзаемадзеяння ў аграпрамысловай сферы, паведамляе БЕЛТА.
Структура гандлю паміж краінамі зведала змяненні. У 2025 годзе імпарт садавіны складаў аснову тавараабароту, за 7 месяцаў 2026 года ён вырас амаль у 16 разоў. Беларусь зайшла на рынак Мазамбіка з новымі пазіцыямі: мясам птушкі, кансервамі, пшанічнай мукой і сухім абястлушчаным малаком.
"Афрыка цэніць Беларусь як надзейнага партнёра", - адзначыў пасол.
Патэнцыял для нарошчвання экспарту захоўваецца. Беларусь гатовая да нарошчвання аб'ёмаў паставак сухога малака. Таксама, улічваючы развіты жывёлагадоўчы сектар Мазамбіка, беларускі бок прапанаваў комплекс ветэрынарнай падтрымкі: прэпараты і вакцыны для птушкі, буйной і дробнай рагатай жывёлы.
"Акрамя таго, беларускі бок выказаў гатоўнасць да навучання мазамбікскіх спецыялістаў па ўсім спектры аграрных прафесій, ствараючы кадравы падмурак для будучых сумесных праектаў", - дадалі ў прэс-службе.