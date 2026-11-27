Беларусь і Нікарагуа ўмацоўваюць узаемныя сувязі
27 лістапада ў беларускім МЗС адбылася сустрэча міністра замежных спраў Максіма Рыжанкова з саветнікам супрэзідэнтаў Нікарагуа па пытаннях міжнароднага супрацоўніцтва Лаўрэана Мурылья.
Падчас перамоў бакі адзначылі паспяховае развіццё ўзаемных гандлёва-эканамічных і палітычных сувязяў паміж краінамі. Максім Рыжанкоў заявіў, што рэгулярныя беларуска-нікарагуанскія кантакты пацвярджаюць дружалюбны характар двухбаковых адносін. Міністр асабліва адзначыў важнасць мерапрыемстваў, што адбыліся ў апошнія дні, у тым ліку адкрыцця ў Мінску пасольства Нікарагуа.