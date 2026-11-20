У сталіцы Расіі праходзіць XX "Транспартны тыдзень", у рамках якога дэманструюцца апошнія навінкі галіны.

Зараз ідзе работа над першай лініяй высакахуткаснай чыгуначнай магістралі Масква - Санкт-Пецярбург, якая злучыць шэсць расійскіх рэгіёнаў. Наступная на чарзе магістраль Масква - Мінск. З яе адкрыццём час у дарозе паміж двзюма сталіцамі складзе менш чым тры гадзін.

Яшчэ адзін праект - запуск дадатковага хуткаснага цягніка "Ластаўка" паміж Мінскам і Масквой. Зараз штодня курсіруюць тры саставы: ранішні і два дзённыя. Але з-за высокага попыту плануюць запусціць яшчэ чацвёрты - начны.