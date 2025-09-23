Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Беларусь і Сербія падпісалі мемарандум аб супрацоўніцтве ў галіне транспланталогіі

Беларусь і Сербія  пашыраюць гарызонты супрацоўніцтва ў медыцыне. 24 верасня ў Мінску быў падпісаны мемарандум аб супрацоўніцтве ў галіне трансплантацыйнай медыцыны. Подпісы пад дакументам паставілі міністры аховы здароўя Беларусі і Сербіі. Бакі выказалі ўпэўненасць, што дакумент дасць магчымасць для пашырэння ўзаемнага супрацоўніцтва паміж установамі аховы здароўя дзвюх краін.

Толькі летась на лячэнні ў Беларусі пабывалі больш за 160 тыс. пацыентаў з 159 краін.

Разделы:

Грамадства