Беларусь і Сербія падпісалі мемарандум аб супрацоўніцтве ў галіне транспланталогіі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусь і Сербія пашыраюць гарызонты супрацоўніцтва ў медыцыне. 24 верасня ў Мінску быў падпісаны мемарандум аб супрацоўніцтве ў галіне трансплантацыйнай медыцыны. Подпісы пад дакументам паставілі міністры аховы здароўя Беларусі і Сербіі. Бакі выказалі ўпэўненасць, што дакумент дасць магчымасць для пашырэння ўзаемнага супрацоўніцтва паміж установамі аховы здароўя дзвюх краін.
Толькі летась на лячэнні ў Беларусі пабывалі больш за 160 тыс. пацыентаў з 159 краін.