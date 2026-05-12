Беларусь і Шры-Ланка пашыраюць супрацоўніцтва з краінамі далёкай дугі

Наталля Качанава адзначыла важнасць сумеснай парламенцкай работы. У парламенце Шры-Ланкі створана група дружбы з Беларуссю. У Нацыянальным сходзе Беларусі працуе група па супрацоўніцтве з краінамі Паўднёвай Азіі.

У Савеце Рэспублікі прадоўжылі гаварыць пра эканоміку. У 2025 годзе асноўнымі пазіцыямі беларускага экспарту ў Шры-Ланку сталі паліва, тэкстыль, машыны і абсталяванне, аўтамабілі, мінеральныя ўгнаенні. Імпарту - тэкстыль, гарбата, спецыі, вырабы з рызіны, рыба, тытунь і какосі.

"Мы дамовіліся аб актывізацыі міжпарламенцкіх кантактаў - як па лініі груп дружбы і кіраўнікоў парламентаў, так і ў рамках узаемадзеяння на міжнародных міжпарламенцкіх пляцоўках. У Беларусі і Шры-Ланкі падобныя погляды на бягучыя геапалітычныя праблемы. Мы выступаем за справядлівы, шматпалярны характар міжнародных адносін, супраць умяшання ва ўнутраныя справы. Нашы краіны падтрымліваюць узаемныя ініцыятывы ў рамках ААН і Руху недалучэння. Беларусь, як вы ведаеце, ініцыявалі стварэнне групы сям'і ў падтрымку традыцыйных каштоўнасцяў у рамках ААН. Шры-Ланка падтрымала нашу ініцыятыву і сёння ўваходзіць у гэтую групу. Сёння дадзеная тэма таксама абмяркоўвалася".