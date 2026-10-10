Беларусь нарасціла даходы санаторыяў і прыцягнула больш іншаземцаў
Беларускія санаторыі за 9 месяцаў 2026 года зарабілі звыш 1 млрд рублёў. Фіксуецца і павышаная цікавасць замежных грамадзян.
Экспарт санаторна-курортных паслуг дадаў 15 %, найбольшую долю сярод госцей фарміруюць расіяне. Пры гэтым усё часцей у нашы здраўніцы прыязджаюць на аздараўленне жыхары заходніх краін. Пік наведвальнасці прыпаў на летнія месяцы і верасень, а наступны ўсплёск продажаў пуцёвак чакаецца ў снежні.
Генадзь Балбатоўскі, дырэктар Рэспубліканскага цэнтра па аздараўленні і санаторна-курортным лячэнні насельніцтва: "Мы чакаем ад завяршэння года ўстойлівага попыту на нашы віды паслуг, таму што мы бачым: сярэднегадавая запаўняльнасць санаторна-курортных устаноў перавышае 85 %. На навагодні перыяд забраніравана ўжо каля 75 % нумароў. Таму мы бачым, што попыт будзе. І, вядома ж, той, хто хоча трапіць у нашы санаторыі, асабліва на Новы год, павінен паклапаціцца аб гэтым зараз".
Каб і надалей заставацца канкурэнтаздольнымі, санаторыі ўкладваюцца ў развіццё і мадэрнізацыю. За мінулы перыяд на гэтыя мэты накіравалі 194 млн рублёў - прыкладна ў паўтара раза больш, чым за аналагічны перыяд 2025 года.