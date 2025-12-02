3.74 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Беларусь наведала дэлегацыя МУС з Таджыкістана
Забеспячэнне правапарадку з'яўляецца фундаментам для развіцця ўсіх ключавых сфер, уключаючы эканоміку. Пра гэта заявіў міністр унутраных спраў Беларусі Іван Кубракоў падчас сустрэчы з калегам з Таджыкістана.
Афіцыйная дэлегацыя з Душанбэ гэтымі днямі наведвае Мінск. Іван Кубракоў таксама адзначыў, што беларускі бок гатовы падзяліцца вопытам у арганізацыі дзейнасці Дзяржаўтаінспекцыі, маюцца вялікія напрацоўкі ў барацьбе з аргзлачыннасцю і наркатрафікам.
У сваю чаргу кіраўнік МУС Таджыкістана адзначыў, што ім цікавы беларускі вопыт у барацьбе з кіберзлачыннасцю і арганізацыі працы розных падраздзяленняў з БПЛА.
Захоўвае актуальнасць праблема абароту наркотыкаў і зброі, а абмен напрацоўкамі ў гэтых галінах будзе карысным для абодвух бакоў.
Таксама вызначаны новыя кірункі супрацоўніцтва, у тым ліку па навучанні калег у беларускіх ведамасных ВНУ і правядзенні сумесных вучэнняў на тэрыторыі абедзвюх краін.