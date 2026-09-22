Беларусь пабудуе 650 тыс. кв. м арэнднага жылля ў 2026 годзе

Сярэдні кошт квадратнага метра камерцыйнага жылля: калі ў рэгіёнах ён яшчэ прымальны, то ў Мінску перавысіў 6 тыс. беларускіх рублёў, а на некаторыя віды - ужо і 9 тыс. Зняць сёння кватэру ў сталіцы каштуе паўтары тысячы беларускіх рублёў. Для маладога спецыяліста, пагадзіцеся, пры добрым заробку аддаваць у лепшым выпадку палову - варыянт так сабе. Дзяржава гэта разумее і робіць стаўку на арэнднае жыллё.

У Беларусі ў 2026 годзе плануюць пабудаваць 650 тыс. кв. м арэндных кватэр. Для разумення, гэта больш за 10 тыс. кватэр. З кожным годам арэнднага жылля становіцца больш. У прыярытэце - спецыялісты запатрабаваных прафесій (па хадайніцтве працадаўцы), а таксама грамадзяне, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў (больш падрабязна – глядзіце відэа).