Беларусь рыхтуецца да разводдзя і магчымых падтапленняў
У Беларусі рыхтуюцца да перыяду вясновага разводдзя. У шэрагу рэгіёнаў краіны чакаюцца сезонныя падтапленні.
У Брэсцкай вобласці вялікая вада прагназуецца ў Столінскім, Пінскім, Брэсцкім і Маларыцкім раёнах. У Віцебскай вобласці магчымы ўздым узроўню вады ў басейнах рэк Заходняй Дзвіны і Дняпра (уключаючы Мёрскі і Верхнядзвінскі раёны). Неспрыяльнае гідралагічнае становішча можа скласціся і ў асобных раёнах Гомельскай і Мінскай абласцей: Гомельскім, Добрушскім, Бярэзінскім, Барысаўскім і Пухавіцкім.
Выратавальныя службы працягваюць кантраляваць становішча. Сфарміраваны аператыўныя групы, падрыхтавана тэхніка. Штодня спецыялісты адсочваюць гідралагічную сітуацыю і пры неабходнасці - карэкціруюць планы дзеянняў.
У выпадку ўскладнення становішча жыхароў аператыўна паінфармуюць праз СМІ і СМС-абвяшчэнні, а таксама забяспечаць часовым размяшчэннем у бяспечных месцах.