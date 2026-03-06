Беларусь удзельнічае ў першым міжнародным конкурсе прыгажосці краін БРІКС у Казані

Кожная краіна адправіла па тры пераможніцы нацыянальных адбораў. У выніку ў сталіцу расійскага Татарстана прыехалі больш за 50 удзельніц. Конкурс праходзіць у трох узроставых катэгорыях: ад самых юных, а таксама дзяўчаты ад 18 да 25 гадоў і 30+. У праекце прымаюць удзел прадстаўніцы Расіі, Бразіліі, Індыі, Кітая, ПАР, Інданезіі і іншых краін. Прадстаўляць Беларусь на першы ў гісторыі конкурс прыгажосці БРІКС адправіліся Алія Кароткая ў катэгорыі "Міс БРІКС", за карону "Місіс БРІКС" змагаецца Бажэна Лінкевіч, за тытул самай маленькай "Міні-міс" - Ізабела Новікава. Вядома, хварэем за нашых прыгажунь!