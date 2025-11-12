Глядзець анлайнПраграма ТБ
Беларусь зацвердзіла стратэгію па абыходжанні з адходамі: мэта - перапрацоўваць 90 % смецця

Беларусь робіць стаўку на экалагічную бяспеку - у краіне дзейнічае стратэгія па абыходжанні з адходамі вытворчасці і спажывання. Галоўная мэта - дасягнуць узроўню іх выкарыстання не менш чым 90 %. Рэалізоўваць стратэгію плануецца паэтапна: да 2030 года, затым у адпаведнасці з пяцігодкамі да 2040 года.

Дакумент прадугледжвае ўкараненне тэхналогій перапрацоўкі адходаў, якія ўзнікаюць пры выпуску калійных і фосфарных удабрэнняў. Плануецца стварэнне магутнасцей для вытворчасці кампосту з арганікі. У перспектыве і перапрацоўка асадкаў сцёкавых вод.

ГрамадстваЭкалогія