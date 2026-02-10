Беларусь знаходзіцца на другім месцы па колькасці кібератак у СНД. Нярэдкія крадзяжы грошай з картак, з электронных кашалькоў. І ўсё гэта перайшло ў лічбавае асяроддзе. Кампаніі збіраюць залішнія даныя, не забяспечваючы іх належнае шыфраванне і кантроль доступу супрацоўнікаў. Для аховы персанальных даных прыняты закон, адчынены нацыянальны цэнтр, які рэгулюе гэтыя пытанні, што дае свой вынік.