Беларусь знаходзіцца на другім месцы па колькасці кібератак у СНД
Беларусь знаходзіцца на другім месцы па колькасці кібератак у СНД. Нярэдкія крадзяжы грошай з картак, з электронных кашалькоў. І ўсё гэта перайшло ў лічбавае асяроддзе. Кампаніі збіраюць залішнія даныя, не забяспечваючы іх належнае шыфраванне і кантроль доступу супрацоўнікаў. Для аховы персанальных даных прыняты закон, адчынены нацыянальны цэнтр, які рэгулюе гэтыя пытанні, што дае свой вынік.
Мы пакідаем даныя ўсюды. Заходзіш на сайт, выбіраеш, напрыклад, мультыварку, калі вырашаеш купіць анлайн, уводзіш сваю карту, і ўжо ёсць інфармацыя пра твае перавагі і пра твае фінансы. І так абсалютна з усім. Кампаніі выкарыстоўваюць гэта для рэкламы, а злачынцы - для крадзяжу грошай, афармлення крэдытаў або шантажу. І аб'ём гэтай інфармацыі расце хутчэй, чым сістэмы абароны (больш падрабязна - глядзіце відэа).