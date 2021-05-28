Беларусь абрана ў склад Выканкама СААЗ

Беларусь абрана ў склад Выканкама Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Прадстаўляць краіну ў галоўным дырэктыўным органе СААЗ будзе кіраўнік Міністэрства аховы здароўя Дзмітрый Піневіч. Яго намеснікам стаў Юрый Амбразевіч, пастаянны прадстаўнік Беларусі пры аддзяленні ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе. Гэта другі раз у гісторыі, калі Беларусь увайшла ў склад Выканкама СААЗ. Да гэтага ў ключавым органе прыняцця рашэнняў прадстаўнікі нашай краіны былі ў перыяд 1948-1950 гадоў. Такое рашэнне прынялі падчас 74-й сесіі Сусветнай асамблеі аховы здароўя. Зараз яна праходзіць у анлайн-фармаце.