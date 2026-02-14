3.72 BYN
Беларусаў чакае самая марозная ноч: цыклон "Вівіяна" і антыцыклон "Фелікс" пранясуцца па краіне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Цыклон "Вівіяна" і антыцыклон "Фелікс" ужо ў Беларусі. Сіноптыкі на сёння абвясцілі аранжавы ўзровень небяспекі. Паводле прагнозаў, моцны снег і завея накрыюць Гомельскую і Магілёўскую вобласці. Чакаецца вецер да 15 м/з і намеці на дарогах. Гурбы дабавяць да 10-15 см. Пакуль цыклон "Вівіяна" сыходзіць з тэрыторыі Беларусі, антыцыклон "Фелікс" узмацняе маразы: уначы па поўначы краіны - ізноў да мінус 29. На асобных участках дарог галалёдзіца. Вадзіцелям і пешаходам варта быць вельмі ўважлівымі.