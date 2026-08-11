Беларусам да 16 лістапада неабходна ўнесці адзіны маёмасны плацёж

Разлічаны маёмасныя падаткі за 2025 год для фізічных асоб, паведамілі ў Міністэрстве па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь.

Агульную суму адзінага плацяжу можна паглядзець у АРІП. Даведацца свой уліковы нумар плацельшчыка можна на афіцыйным сайце міністэрства праз электронны сэрвіс "Звесткі з Дзяржаўнага рэестра плацельшчыкаў". Суму плацяжу можна паглядзець у асабістым кабінеце плацельшчыка. Для тых, хто не падключыўся да асабістага кабінета плацельшчыка або не пацвердзіў жаданне атрымліваць у электронным выглядзе, паведамленні будуць накіраваны поштай да 1 кастрычніка. Тэрмін выплаты адзінага маёмаснага плацяжу - не пазней за 16 лістапада.