Беларусбанку споўнілася 100 гадоў

Сёння Беларусбанк з'яўляецца лідарам айчыннага фінансавага рынку, разгалінаваная сетка філіялаў і аддзяленняў абслугоўвае прадпрыемствы і грамадзян як у абласных цэнтрах, так і ў невялікіх пасёлках і аграгарадках. Актыўнае крэдытаванне інвестпраектаў, пакупнікоў айчынных тавараў, удзел у рэалізацыі найважнейшых дзяржпраграм і ўкараненне інавацыйных тэхналогій банкаўскага абслугоўвання падтрымліваюць эканамічнае развіццё краіны і спрыяюць росту дабрабыту нашых людзей, гаворыцца ў віншаванні.