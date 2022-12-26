3.69 BYN
Беларусбанку споўнілася 100 гадоў
100 гадоў Беларусбанку. Віншаванні працаўнікам і ветэранам фінансавай установы накіраваў Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка.
Сёння Беларусбанк з'яўляецца лідарам айчыннага фінансавага рынку, разгалінаваная сетка філіялаў і аддзяленняў абслугоўвае прадпрыемствы і грамадзян як у абласных цэнтрах, так і ў невялікіх пасёлках і аграгарадках. Актыўнае крэдытаванне інвестпраектаў, пакупнікоў айчынных тавараў, удзел у рэалізацыі найважнейшых дзяржпраграм і ўкараненне інавацыйных тэхналогій банкаўскага абслугоўвання падтрымліваюць эканамічнае развіццё краіны і спрыяюць росту дабрабыту нашых людзей, гаворыцца ў віншаванні.
Асаблівага грамадскага прызнання заслугоўвае дзейнасць па пашырэнні даступнасці банкаўскіх паслуг і падтрымка найважнейшых дзяржаўных ініцыятыў у сацыяльнай сферы, падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.