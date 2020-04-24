БеларусьБЕЗCOVID. Анлайн-марафон беларускіх артыстаў у падтрымку віцебскіх медыкаў

У гэтыя хвіліны працягваецца анлайн-марафон беларускіх артыстаў у падтрымку ўрачоў. Нагадаем, YouTube-канцэрт, разлічаны на рэкордныя 11 гадзін, вяшчае са студыі гукапісу прадзюсарскага цэнтра "СПАМАШ". На гэты раз спевакі і музыканты падтрымліваюць Віцебскую абласную клінічную бальніцу. Свае хіты ўжо праспявалі Аляксандр Саладуха і група " Тяни-Толкай", на сувязь са студыяй выйшлі Ядвіга Паплаўская і нямецкая папулярная група MR. President.



Словы падтрымкі рыхтуецца сказаць у прамым эфіры і шматразовая алімпійская чэмпіёнка Дар'я Домрачава. Паміж выступленнямі арганізатары маюць зносіны з прадстаўнікамі Віцебскага аблвыканкама і мясцовых бальніц, а таксама вядомымі зоркамі, якія штогод выступаюць на "Славянскім базары ў Віцебску". Марафон прадоўжыцца да 22:30.



