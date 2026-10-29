Беларуска ўвайшла ў топ-5 на міжнародным конкурсе прыгажосці "Місіс Сусвет"
Маргарыта Маскяліенэ ўвайшла ў пяцёрку самых прыгожых жанчын планеты.
Беларуска стала чацвёртай на конкурсе прыгажосці "Місіс Сусвет", які напярэдадні завяршыўся ў Шры-Ланцы.
Шматдзетная мама Маргарыта Маскяліенэ ўдастоена адразу трох тытулаў: "Місіс Прыгажосць", "Місіс Спорт" і званне 4-й віцэ-місіс. Вобразы для конкурсу Маргарыта дэталёва прапрацоўвала сама. Праграма ўключала дэфіле, выхады ў нацыянальных касцюмах і некалькі конкурсных этапаў.
Усяго за карону змагаліся ўдзельніцы з амаль 130 краін свету. Галоўны прыз забрала прадстаўніца Манака. На чарзе наступны конкурс. 8 лістапада ў Сан-Хуане пройдзе "Міс Сусвет", які сёлета мае статус "алмазнага юбілею". Прадстаўляць Беларусь на міжнародны конкурс адправіцца першая віцэ "Міс Беларусь - 2025" Алія Кароткая.