Беларускае - значыць лепшае: падведзены вынікі двух маштабных праектаў

У лістападзе 2025 года ў рамках Сусветнага дня якасці Дзяржстандарт упершыню аб'явіў у сваім тэлеграм-канале чэлендж відэаролікаў "Беларуская якасць - традыцыі, працавітасць, тэхналогіі".

Удзельнікам мог стаць любы ахвотнік незалежна ад узросту і прафесіі. Галоўнае - крэатыўна і змястоўна распавесці, як у беларускай якасці злучаюцца традыцыі, працавітасць і сучасныя тэхналогіі. Усяго паступіла 276 работ, 260 з якіх апублікаваныя. Свае відэа прадэманстравалі як буйныя прамысловыя флагманы, так і невялікія прадпрыемствы, а таксама арганізацыі аховы здароўя, адукацыі і культуры. Ролікі здымалі прафесійна, у блогерском фармаце і нават з выкарыстаннем штучнага інтэлекту. Дзякуючы гэтаму праекту многія гледачы адкрылі для сябе новыя адрасы якасці ў самых розных кутках Беларусі (гл. відэа).