Беларускаму дзяржаўнаму тэхналагічнаму ўніверсітэту - 95 гадоў
Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт адзначае 95-годдзе. Калектыў павіншаваў Прэзідэнт, адзначыўшы што ВНУ садзейнічае паспяховаму інавацыйнаму развіццю краіны.
Сёння БДТУ дынамічна развіваецца. У яго структуры 50 навуковых падраздзяленняў. За апошнія пяць гадоў навукоўцы ўніверсітэта атрымалі больш чым 140 патэнтаў на рэалізацыю навуковай дзейнасці.
У гонар юбілею былі адкрыты тры лабараторыі: фармацэўтычных тэхналогій, вытворчасці дрэўных пліт і пластыкаў, а таксама арганічнага і нафтахімічнага сінтэзу. Іх з'яўленне ўмацуе сувязі паміж навукай і прамысловасцю.
Універсітэт робіць стаўку на лічбавізацыю і практыкаарыентаванасць адукацыі. Студэнты асвойваюць сучасныя тэхналогіі і вырашаюць рэальныя задачы галіны. У навучанні задзейнічаны спецыялісты вядучых прадпрыемстваў, што ўзмацняе практычную падрыхтоўку. Выпускнікі БДТУ становяцца запатрабаванымі спецыялістамі для эканомікі і міжнароднага рынку.