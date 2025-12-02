Глядзець анлайнПраграма ТБ
Беларускаму дзяржаўнаму тэхналагічнаму ўніверсітэту - 95 гадоў

Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт адзначае 95-годдзе. Калектыў павіншаваў Прэзідэнт, адзначыўшы што ВНУ садзейнічае паспяховаму інавацыйнаму развіццю краіны.

Сёння БДТУ дынамічна развіваецца. У яго структуры 50 навуковых падраздзяленняў. За апошнія пяць гадоў навукоўцы ўніверсітэта атрымалі больш чым 140 патэнтаў на рэалізацыю навуковай дзейнасці.

У гонар юбілею былі адкрыты тры лабараторыі: фармацэўтычных тэхналогій, вытворчасці дрэўных пліт і пластыкаў, а таксама арганічнага і нафтахімічнага сінтэзу. Іх з'яўленне ўмацуе сувязі паміж навукай і прамысловасцю.

Універсітэт робіць стаўку на лічбавізацыю і практыкаарыентаванасць адукацыі. Студэнты асвойваюць сучасныя тэхналогіі і вырашаюць рэальныя задачы галіны. У навучанні задзейнічаны спецыялісты вядучых прадпрыемстваў, што ўзмацняе практычную падрыхтоўку. Выпускнікі БДТУ становяцца запатрабаванымі спецыялістамі для эканомікі і міжнароднага рынку.

