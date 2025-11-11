3.67 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў споўнілася 80 гадоў
У Мінску гучна адсвяткавалі юбілей галоўнай творчай кузні краіны. Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў споўнілася 80 гадоў - цэлая эпоха ў культуры і мастацтве.
Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка павіншаваў калектыў. Свой шлях ВНУ пачала ў пераможным 1945-м як Тэатральны інстытут, а сёння гэта ўнікальная прастора, дзе пад адным дахам нараджаюцца тэатральныя геніі, кінематаграфісты, тэлевізіёншчыкі, мастакі і дызайнеры.
На ўрачыстасцях у навучальным тэатры імя Міровіча сабраўся ўвесь цвет беларускага мастацтва. Лепшыя педагогі і выпускнікі атрымалі заслужаныя ўзнагароды. Асаблівую цікавасць выклікала выстава творчых работ - сапраўдны летапіс акадэмічных дасягненняў.
Сёння ў акадэміі навучаюцца больш за 1500 студэнтаў па 20 спецыяльнасцях. Тут не проста вучаць, тут ствараюць будучыню беларускай культуры.
Фота БЕЛТА