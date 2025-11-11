Глядзець анлайнПраграма ТБ
Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў споўнілася 80 гадоў

У Мінску гучна адсвяткавалі юбілей галоўнай творчай кузні краіны. Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў споўнілася 80 гадоў - цэлая эпоха ў культуры і мастацтве.

Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка павіншаваў калектыў. Свой шлях ВНУ пачала ў пераможным 1945-м як Тэатральны інстытут, а сёння гэта ўнікальная прастора, дзе пад адным дахам нараджаюцца тэатральныя геніі, кінематаграфісты, тэлевізіёншчыкі, мастакі і дызайнеры.

На ўрачыстасцях у навучальным тэатры імя Міровіча сабраўся ўвесь цвет беларускага мастацтва. Лепшыя педагогі і выпускнікі атрымалі заслужаныя ўзнагароды. Асаблівую цікавасць выклікала выстава творчых работ - сапраўдны летапіс акадэмічных дасягненняў.

Сёння ў акадэміі навучаюцца больш за 1500 студэнтаў па 20 спецыяльнасцях. Тут не проста вучаць, тут ствараюць будучыню беларускай культуры.

Фота БЕЛТА

