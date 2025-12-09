3.75 BYN
2.90 BYN
3.38 BYN
Беларуская чыгунка запускае "Навагодні экспрэс" у Белавежскую пушчу
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларуская чыгунка запускае "Навагодні экспрэс" у галоўную сядзібу Дзеда Мароза - Белавежскую пушчу. Першы цягнік адправіцца з Мінска 12 снежня.
У дарозе пасажыраў будуць забаўляць героі ўпадабаных казак. Святочная атмасфера будзе адчувацца адразу на пероне. Гасцей сустрэнуць Снягуркі-правадніцы, а ў ролі Дзеда Мароза выступіць начальнік цягніка.
У Белавежскай пушчы турысты ўбачаць чароўны млын, алею сімвалаў года па Усходнім календары і паляну Дванаццаці месяцаў, дзе змогуць загадаць самыя патаемныя жаданні. "Навагодні экспрэс" будзе курсіраваць да канца снежня. 4 рэйсы запланаваны і на студзень.