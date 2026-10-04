Беларускі настаўнік: лічбы і факты
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На школьнай карце Беларусі больш як 2800 устаноў агульнай сярэдняй адукацыі. За партамі сядзяць больш за мільён навучэнцаў, якіх навучаюць 98 тыс. педагогаў. На аднаго настаўніка ў сярэднім па краіне прыпадае 11 вучняў.
У беларускай адукацыі - жаночы твар. Больш за 87 % настаўнікаў - прадстаўніцы прыгожага полу. Сярэдні ўзрост педагога - каля 43 гадоў. Больш за 90 % настаўнікаў маюць дыпломы ВНУ, а большасць - вышэйшую або першую кваліфікацыйную катэгорыю. Прафесіяналізм беларускага педагога адлюстроўваецца і ў стажы працы: амаль у 70 % ён перавышае 15 гадоў. Дарэчы, 6 % ад агульнай колькасці беларускіх настаўнікаў - маладыя спецыялісты.