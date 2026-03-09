Глядзець анлайнПраграма ТБ
Беларускі пасля паспяховага выступлення на конкурсе "Міс БРІКС - 2026" вярнуліся дахаты

"Другая віцэ-міс", а таксама "Міс сімпатый гледачоў" і "Першая віцэ-little miss". З прызамі вярнуліся ў Беларусь прадстаўніцы нашай краіны на першым у гісторыі міжнародным конкурсе прыгажосці сярод краін БРІКС. Пакараць міжнародны подыум адправіліся Алія Кароткая, Ізабела Новікава і Бажэна Лінкевіч. У дзяўчат было некалькі выхадаў. Асаблівым стала дэфіле ў нацыянальных касцюмах, якое адкрыла Беларусь.

Першы ў гісторыі міжнародны конкурс прыгажосці "Міс БРІКС" у Казані згуртаваў 17 краін-удзельніц з 4-х кантынентаў: Расію, Беларусь, Бразілію, Індыю, Кітай, ПАР, ААЭ, Інданезію, Кубу, Балівію, Узбекістан, Малайзію і іншыя.

