Беларускі пасля паспяховага выступлення на конкурсе "Міс БРІКС - 2026" вярнуліся дахаты

"Другая віцэ-міс", а таксама "Міс сімпатый гледачоў" і "Першая віцэ-little miss". З прызамі вярнуліся ў Беларусь прадстаўніцы нашай краіны на першым у гісторыі міжнародным конкурсе прыгажосці сярод краін БРІКС. Пакараць міжнародны подыум адправіліся Алія Кароткая, Ізабела Новікава і Бажэна Лінкевіч. У дзяўчат было некалькі выхадаў. Асаблівым стала дэфіле ў нацыянальных касцюмах, якое адкрыла Беларусь.