Беларускі саюз жанчын прыняў удзел у акцыі "Ад усёй душы"
Аб'яўлены Прэзідэнтам Год беларускай жанчыны - гэта не толькі дадатковая ўвага і падтрымка прыгожай паловы краіны. Гэта значыць, што беларускі будуць дзейнічаць яшчэ больш актыўна, гучна і смела.
Гэта даказваюць і традыцыйныя ініцыятывы. 12 студзеня Беларускі саюз жанчын прыняў удзел у акцыі "Ад усёй душы".
Дарыць увагу і цяпло
Гэтымі марознымі днямі прыемна саграваць і сагравацца не толькі з дапамогай цёплага адзення. Увага і добрыя словы ў сацыяльны пансіянат "Нёманскі", што ў Стаўбцоўскім раёне, у рамках акцыі "Ад усёй душы" прывёз Беларускі саюз жанчын. Свой цёплы ўнёсак і ад пярвічнай арганізацыі БСЖ Белтэлерадыёкампаніі.
На пастаяннай аснове ў пансіянаце пражывае звыш 300 чалавек: ветэраны працы, пенсіянеры, людзі з інваліднасцю. Пастаяльцам прывезлі тэлевізар, абагравальнікі, іанізатары-ачышчальнікі паветра і, вядома, павага і падзяка. А станоўчыя эмоцыі атрымалі падчас канцэрта.
Што датычыцца праектаў саюза, традыцыйныя маюць намер перафарматаваць. Яркія ініцыятывы абласных арганізацый вырастуць у статусе. Прадстаўніцы Саюза жанчын адзначаюць, што любую, нават самую складаную ідэю рэалізаваць прасцей, калі аб'яднаць намаганні. Сёння маштабная жаночая арганізацыя налічвае больш за 190 тыс. аднадумцаў з усёй краіны.