Беларускім школьнікам уручылі пашпарты ў Палаце прадстаўнікоў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
12 сакавіка акцыя "Мы - грамадзяне Беларусі!" зазірнула ў Палату прадстаўнікоў.
Для атрымання свайго першага важнага дакумента - пашпарта - больш чым 20 хлопцаў і дзяўчат з усіх рэгіёнаў краіны прыехалі ў сталіцу. Гэта пераможцы гарадскіх, абласных і рэспубліканскіх алімпіяд, міжнародных конкурсаў і спартыўных спаборніцтваў.
Для школьнікаў падрыхтавалі ў фае выставу "Асноўны закон дзяржавы. Дзяржаўныя сімвалы".