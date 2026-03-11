Глядзець анлайнПраграма ТБ
Беларускім школьнікам уручылі пашпарты ў Палаце прадстаўнікоў

12 сакавіка акцыя "Мы - грамадзяне Беларусі!" зазірнула ў Палату прадстаўнікоў.

Для атрымання свайго першага важнага дакумента - пашпарта - больш чым 20 хлопцаў і дзяўчат з усіх рэгіёнаў краіны прыехалі ў сталіцу. Гэта пераможцы гарадскіх, абласных і рэспубліканскіх алімпіяд, міжнародных конкурсаў і спартыўных спаборніцтваў.

Для школьнікаў падрыхтавалі ў фае выставу "Асноўны закон дзяржавы. Дзяржаўныя сімвалы".

