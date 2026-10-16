Беларускія кампаніі пакажуць навінкі на выставе імпарту ў Кітаі
Беларусь рыхтуецца прадэманстраваць нацыянальную экспазіцыю на міжнароднай выставе імпарту ў Шанхаі.
Мерапрыемства стартуе 5 лістапада і традыцыйна збярэ кампаніі з усёй планеты. Беларускія вытворцы прэзентуюць навінкі харчовай галіны, навукова-тэхнічныя распрацоўкі, прамысловыя ўзоры і комплексныя рашэнні.
Паводле апошняй інфармацыі, сярод удзельнікаў - кампаніі айчыннага Мінпрама. Наведвальнікам выставы пакажуць макет беларускага прадпрыемства па вытворчасці легкавых аўто: можна будзе віртуальна прагуляцца па цэхах і нават сабраць уласны электрамабіль.