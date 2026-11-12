Беларускія кінематаграфісты прэтэндуюць на кінапрэмію "Брыльянтавы матылёк" у Маскве
12 лістапада ў Маскве адбудзецца цырымонія ўручэння ІІ Адкрытай Еўразійскай кінапрэміі "Брыльянтавы матылёк". Узнагароды ўручаць у 12 намінацыях.
На еўразійскі "Оскар" прэтэндуюць і беларускія кінематаграфісты. Сярод намінантаў - "Класная" рэжысёра Кірыла Халецкага, карціна "Адно на дваіх" Івана Паўлава і кінастужка "Пераломны момант" Дзмітрыя Сарокі.
Усяго ў ліку намінантаў - 19 краін. Нагадаем, што першая кінапрэмія адбылася ў 2025 годзе.
Галоўная мэта прэміі - паказаць разнастайнасць сусветнага кінематографа і культурныя асаблівасці ўдзельнікаў. Дарэчы, лаўрэаты павязуць дадому матылькоў, упрыгожаных сапраўднымі брыльянтамі.