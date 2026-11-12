Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГТранспартРэлігіяАрміяГісторыяСям'я і дзеціАдукацыяДумкаМоладзьТурызмЭкалогія

Беларускія кінематаграфісты прэтэндуюць на кінапрэмію "Брыльянтавы матылёк" у Маскве

Аўтар:

12 лістапада ў Маскве адбудзецца цырымонія ўручэння ІІ Адкрытай Еўразійскай кінапрэміі "Брыльянтавы матылёк". Узнагароды ўручаць у 12 намінацыях.

На еўразійскі "Оскар" прэтэндуюць і беларускія кінематаграфісты. Сярод намінантаў - "Класная" рэжысёра Кірыла Халецкага, карціна "Адно на дваіх" Івана Паўлава і кінастужка "Пераломны момант" Дзмітрыя Сарокі.

Усяго ў ліку намінантаў - 19 краін. Нагадаем, што першая кінапрэмія адбылася ў 2025 годзе.

Галоўная мэта прэміі - паказаць разнастайнасць сусветнага кінематографа і культурныя асаблівасці ўдзельнікаў. Дарэчы, лаўрэаты павязуць дадому матылькоў, упрыгожаных сапраўднымі брыльянтамі.

Раздзелы:

ГрамадстваКультура

Чытайце таксама