Беларускія маляванкі дэманструюцца ў Маскве

Яркія кветкі, райскія сады, міфічныя істоты і Шагал з Бэлай, што лунаюць над Віцебскам... Маляванка - жамчужына наіўнага мастацтва Беларусі.

Творы з калекцыі Віцебскага абласнога цэнтра народнай творчасці ўпершыню дэманструюцца ў музеі-запаведніку "Царыцына".

Сёння гэтая ўнікальная тэхніка - частка гістарычнай спадчыны Беларусі.

Беларускія маляванкі пераносяць у свет яркіх фарбаў, казак і фантазій. Чалавек нібы трапляе ў дзяцінства, дзе можна бегаць басанож па сакавітай траве, купацца ў рэчцы з русалкамі і лётаць у небе з райскімі птушкамі.

Маляванкі адносяць да наіўнага (або прымітыўнага) мастацтва, таму што іх аўтары - мастакі-самавучкі, у якіх не было акадэмічнай адукацыі. Гэты ўнікальны жанр стаў папулярны ў Беларусі ў пачатку XX стагоддзя. У тыя часы вёскі актыўна забудоўваліся, і людзі хацелі ўпрыгожыць свае дамы чымсьці яркім і даступным. І маляванкі сталі альтэрнатывай дарагім дыванам.

Насамрэч гэта тканіна, якую фарбавалі ў цёмны колер для стварэння "драматычнага" фону, і ўжо зверху наносілі яркі малюнак. Як правіла, маляванкі дарылі на вяселлі, уваходзіны або як абярэгі.

Маляванкі рабілі хутка - літаральна за некалькі дзён, і каштавалі яны нядорага. Але з развіццём тэхнічнага прагрэсу гэты жанр наіўнага мастацтва паступова стаў сыходзіць. Па сутнасці вешаць дываны над канапай стала не модна. Але сёння беларускія маляванкі перажываюць новае нараджэнне - маладых беларускіх мастакоў натхняюць не замкі з райскімі птушкамі, а палёт закаханых Шагала з Бэлай над Віцебскам і Парыжам.

Сучасныя майстры пераасэнсоўваюць традыцыі і ствараюць ужо сваё новае мастацтва, адзначыла навуковы супрацоўнік музея-запаведніка "Царыцына" Юлія Іванова.

Сёння маляванка - гэта не проста дэкор, гэта душа беларускага народа. Гэтыя творы праз сімвалы, міфы і яркія вобразы захоўваюць сувязь з каранямі, з нашай нацыянальнай ідэнтычнасцю. Гэта наш фальклор, расказаны фарбамі. Наша спадчына, якую трэба захаваць.