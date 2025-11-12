Беларускія навукоўцы распрацоўваюць новыя рэцэптуры ў харчаванні

Штогод навукоўцы Навукова-практычнага цэнтра НАН Беларусі па харчаванні распрацоўваюць каля сотні новых рэцэптур, прапаноўваючы спажыўцу ўнікальныя, а галоўнае, карысныя спалучэнні. Што асабліва актуальна для дзіцячага харчавання, стаўку робяць на беларускую сыравіну і імпартазамяшчэнне.

"Мы распрацавалі асартымент прадукцыі для дзяцей школьнага і дашкольнага ўзросту. Прапануем соусы перш за ўсё, рэкамендуем імі замяніць высокацукрыстую прадукцыю, гэта значыць замест варэння, павідла, джэму. Імі можна паліваць сырнікі, бліны і кашы. Для дэгустацыі мы прапануем абрыкосавы і яблычна-чарнічны соусы. Дзіцячае харчаванне выключае выкарыстанне фарбавальнікаў, амартызатараў, таму для надання смаку і водару мы дадаём розныя прыправы", - расказала намеснік начальніка аддзела НПЦ НАН Беларусі па харчаванні Дзіяна Сафронава.