Беларускія палярнікі прыбылі ў Антарктыду
Беларускія палярнікі прыбылі на Лядовы кантынент.
Удзельнікі 19-й Беларускай антарктычнай экспедыцыі выконваюць задачы ў рамках дзяржпраграмы "Навука для эканомікі і грамадства", яны ўжо правялі раскансервацыю аб'ектаў станцыі і забяспечылі стабільную спадарожнікавую сувязь.
У пачатку снежня паступяць сучасны комплекс дызель-электрастанцыі і ўстановачная платформа для гаражнага бокса.
Падчас экспедыцыі прадоўжацца комплексныя навуковыя даследаванні. Сярод прыярытэтных задач - вывучэнне фізікі атмасферы, снежнага і лядовага покрыва, маніторынг азонавага слоя, а таксама ацэнка стану навакольнага асяроддзя і прыродных рэсурсаў Антарктыкі.