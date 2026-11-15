15 лістапада ў Беларусі адзначаюць Дзень работнікаў сельскай гаспадаркі
Прафесійнае свята адзначаюць работнікі сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці. Гэта людзі, якія кормяць краіну і сваёй нялёгкай штодзённай працай робяць значны ўнёсак у харчовую бяспеку і эканоміку Беларусі. Віншаванні прадстаўнікам гэтай сферы накіраваў Аляксандр Лукашэнка.
Айчынныя прадукты харчавання пастаўляюцца больш чым у 115 краін свету. Сярод ключавых гандлёвых партнёраў - Расія, дзяржавы ЕАЭС і Кітай. Геаграфія паставак пастаянна пашыраецца: адкрыты дзясяткі новых кірункаў, уключаючы рынкі Афрыкі і Паўднёва-Усходняй Азіі, якія дынамічна развіваюцца. Краіна ўваходзіць у топ-5 вядучых экспарцёраў малочных прадуктаў. Амбіцыйная задача да 2030 года - вывесці АПК на новы ўзровень і падвоіць экспартную выручку, перавысіўшы адзнаку ў 10 млрд долараў (глядзіце відэа).