Беларускія школьнікі могуць пахваліцца выдатным веданнем фінансавай справы
Фінансавая пісьменнасць - для дабрабыту будучыні. Веды ў гэтай сферы дазваляюць лягчэй арыентавацца ў жыцці, прымаць узважаныя рашэнні і кіраваць асабістым бюджэтам, а то і бюджэтам кампаній і прадпрыемстваў. І многія беларускія школьнікі могуць пахваліцца выдатным веданнем фінансавай справы.
Рэспубліканскую алімпіяду праводзіць Нацыянальны банк. І з кожным годам канкурэнцыя расце. Сёлета выпрабаванні праходзілі з верасня па снежань. У чатырох этапах свае фінансавыя веды праверылі амаль 29 тыс. навучэнцаў больш чым з 2350 школ і гімназій усіх рэгіёнаў краіны. Ацэньвалі і творчы патэнцыял: наколькі школьнікі раскрываюць уласную індывідуальнасць праз выкананне такіх заданняў.
Рэспубліканская алімпіяда па фінансавай пісьменнасці праводзіцца штогод з 2014 года. Асноўная яе мэта - папулярызацыя ведаў па фінансах, фарміраванне ў навучэнцаў практычных навыкаў выкарыстання фінансавых інструментаў, развіццё фінансавай культуры моладзі.