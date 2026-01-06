Беларускія сіноптыкі аб'явілі чырвоны ўзровень небяспекі 9 студзеня

У Беларусі 9 студзеня з-за складаных умоў надвор’я абяўлены чырвоны ўзровень небяспекі. Аб гэтым паведамляе БЕЛТА, спасылаючыся на Рэспубліканскі цэнтр па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.

У пятніцу будзе пераважна воблачнае надвор'е. Часам чакаецца снег, на большай частцы тэрыторыі пройдзе моцны снег, ноччу па паўднёвым усходзе - вельмі моцны снег. У многіх раёнах чакаецца мяцеліца, на дарогах - снежныя заносы. На асобных участках дарог - галалёдзіца. Вецер прагназуецца паўночны, паўночна-ўсходні 5-10 м/с, з парывамі да 14 м/с, у многіх раёнах 15-20 м/с, ноччу месцамі да 24 м/с.